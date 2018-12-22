أوباميانغ يعيد أرسنال إلى الفوز ويزيح صلاح من الصدارة

قاد المهاجم الغابوني بيار إيمريك أوباميانغ فريقه أرسنال الى الفوز على ضيفه بيرنلي 3-1 يوم السبت في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في مباراة شهدت عودة الألماني مسعود أوزيل الى التشكيلة الأساسية لـ "المدفعجية" في الدوري المحلي للمرة الأولى منذ أسابيع.

وسجل أوباميانغ هدفين لأرسنال 14 و48، وأضاف البديل النيجيري أليكس أيووبي الثالث، 91، بينما سجل لبيرلني آشلي بارنز، 63. وانفرد الغابوني بصدارة ترتيب الهدافين برصيد 12 هدفا بفارق هدف عن المصري محمد صلاح نجم المتصدر ليفربول والذي سجل هدفه الحادي عشر في الفوز، 2-صفر، على بورنموث يوم الجمعة في افتتاح المرحلة. واستعاد أرسنال نغمة الفوز التي غابت عنه في المباراتين الأخيرتين، بعد خسارته أمام مضيفه ساوثهامبتون في المرحلة السابقة 2-3، وخروجه من الدور ربع النهائي لكأس رابطة الأندية المحترفة على يد غريمه اللندني توتنهام صفر-2 يوم الأربعاء.

وكانت الخسارة أمام ساوثهامبتون الأولى لفريق المدرب الإسباني أوناي إيمري، بعد 22 مباراة في مختلف المسابقات. وشهدت مباراة السبت دخول صانع الألعاب الألماني أوزيل أساسيا للمرة الأولى منذ 11 نوفمبر، بعدما أبعده إيمري لفترة، ملمحا الى أن سبب ذلك هو نقص جاهزيته البدنية. وكان المدرب الذي يقود الفريق في موسمه الأول خلفا للفرنسي أرسين فينغر، أكد الجمعة أن للاعب البالغ 30 عاما مستقبل مع الفريق و"نحن بحاجة الى مسعود أوزيل".

ولم يخيب أوزيل، وساهم بشكل فعال في الهدفين الأول والثالث، وتحقيق فريقه فوزه الحادي عشر في الدوري (مقابل أربعة تعادلات وثلاث هزائم). وأتى الهدف الأول بعد تبادل للكرات بين لاعبي أرسنال في الجهة اليمنى لمنطقة بيرنلي، مرر على أثره أوزيل كرة متقنة نحو الجهة الأخرى لزميله المتقدم البوسني سياد كولاتشيناك، فأعادها الأخير الى أوباميانغ ليسددها "على الطاير" من داخل المنطقة في مرمى الدولي السابق جو هارت.

ومنح الهدف أرسنال أفضلية في شوط بدأه الطرفان بضغط ولعب مفتوح، وكانا كلاهما أمام فرصة للتسجيل في الدقيقة الثانية. وأتيحت لأرسنال بداية فرصة عبر اينسيلي مايتلند-نايلز الذي سدد بعد تمريرة من أوباميانغ من داخل المنطقة، الا أن هارت تصدى لها وفشل الغابوني في متابعتها عندما ارتدت اليه. ومن هجمة مرتدة سريعة لبيرنلي، وصلت الكرة الى آشلي وستوود الذي سدد كرة أرضية نحو الزاوية المعاكسة للحارس الألماني بيرند لينو، لكنها مرت بجانب القائم الأيمن.

ولم يشهد الشوط الأول العديد من الفرص، وكانت من أبرزها تسديدة السويسري غرانيت تشاكا من خارج المنطقة، التقطها هارت (7). وخسر الفريق اللندني جهود مدافعه الإسباني ناتشو مونريال الذي خرج مصابا (37) وحل بديله السويسري شتيفان ليخشتاينر. وفي مطلع الشوط الثاني، قاد لاعبو أرسنال هجمة مرتدة سريعة وصلت خلالها الكرة للمهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت الذي حولها إلى أوباميانغ داخل المنطقة، فهيأها لنفسه وأطلقها صاروخية في مرمى هارت (48). وحسّن بيرنلي أداءه وشكل خطورة أكبر تابعا، وقلص الفارق بعد معمعة في منطقة أرسنال فشل خلالها دفاعه في إبعاد الكرة، لتصل الى بارنز غير المراقب على مسافة قريبة من مرمى لينو، فسددها قوية في الشباك.

ومع دخول المباراة وقتها الضائع، سجل أيووبي، بجيل لاكازيت (78)، الهدف الثالث بتمريرة حاسمة من أوزيل أيضا، بعدما تقدم الألماني بالكرة من منتصف ملعب بيرنلي، وراوغ المدافعين ومرر كرة بينية متقنة للنيجيري الذي حولها سهلة في المرمى (911). وتستكمل في وقت لاحق اليوم مباريات المرحلة، فيستضيف بورنموث برايتون، وتشلسي ليستر سيتي، وهادرسفيلد ساوثمبتون، ونيوكاسل فولهام، ووست هام واتفورد، وحامل اللقب مانشستر سيتي كريستال بالاس.

أما المباراة الأخيرة لهذا اليوم فيستضيف فيها كارديف سيتي مانشستر يونايتد الذي يخوض مباراته الأولى بقيادة النروجي أولي غونار سولشاير، المهاجم السابق لـ"الشياطين الحمر" والمدرب السابق لكارديف. وعين سولشاير يوم الأربعاء مدربا حتى نهاية الموسم غداة إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو، بعد تحقيق الفريق أسوأ بداية له في الدوري منذ 1990. وتختتم المرحلة الثامنة عشرة بحلول توتنهام ضيفا على إيفرتون يوم الأحد.