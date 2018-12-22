إنتر ميلان يتعثر بالتعادل أمام كييفو

أفلت فريق كييفو من الهزيمة على ملعبه أمام إنتر ميلان وتعادل معه 1 - 1 مساء يوم السبت في المرحلة السابعة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل بارما مع بولونيا سلبيا.

وكان إنتر ميلان أن ينهي المباراة فائزا بهدف سجله ايفان بيريسيتش في الدقيقة 39 لكن سيرجيو بيليسير خطف هدف التعادل لكييفو في الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث بفارق 13 نقطة خلف المتصدر يوفنتوس وثماني نقاط خلف نابولي صاحب المركز لثاني ، كما رفع كييفو رصيده إلى خمس نقاط في المركز العشرين الأخير.

كذلك تعادل بارما مع بولونيا سلبيا ، ليرفع الأول رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني عشر مقابل 13 نقطة لبولونيا في المركز الثامن عشر.