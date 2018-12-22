روجرز ينتقد استدعاء لاعبي منتخب أستراليا لكأس آسيا

انتقد بريندان روجرز مدرب سلتيك ونيل لينون مدرب هايبرنيان الاتحاد الأسترالي لكرة القدم لطلبه من الناديين السماح للاعبين الأستراليين بين صفوفهما بالانضمام لمعسكر أستراليا التدريبي بعد عيد الميلاد استعدادا لكأس آسيا التي تنطلق الشهر المقبل.

وقال روجرز إن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم أصر على وجود توم روجيتش في دبي بحلول 27 ديسمبر قبل البطولة التي تقام في الفترة من الخامس من يناير إلى أول فبراير في الإمارات، وهو ما سيحرم سلتيك من لاعب الوسط خلال القمة أمام رينجرز في 29 ديسمبر.

وأبلغ روجرز وسائل إعلام بريطانية "نأمل في الوصول لحل. في هذه اللحظة سيخوض مباراته الأخيرة معنا خارج الديار ضد أبردين ثم يسافر للانضمام للمنتخب الاسترالي يوم 27 وهو ما يعني أننا سنفقده في المباراة الأخيرة (قبل العطلة الشتوية)".

وأضاف "هذا ليس شيئا نشعر بالسعادة حياله لأننا نريد العمل مع الاتحادات. تحدثت إلى المدرب غراهام أرنولد وأمضيت يومين في محاولة ضمان أن تظل العلاقات جيدة بين المنتخبات الوطنية والأندية، لكن هذا يتم عبر العمل معا وما هو الأفضل لكل لاعب. نشعر بأن توم يمكنه اللعب يوم 29 ثم يسافر بعد المباراة للانضمام للمنتخب الأسترالي يوم 30 وسيظل أمامه أسبوع تقريبا قبل أول لقاء لفريقه". وتستهل أستراليا مشوار الدفاع عن لقب كأس آسيا ضد الأردن في السادس من يناير.

ويستعد لينون مدرب هايبرنيان لفقدان ثلاثة أستراليين وهم مارك ميليغان وجيمي مكلارين ومارتن بويل المولود في أسكتلندا والذي أصبح يحق له اللعب لأستراليا في نوفمبر.

وسيغيب الثلاثي عن مباراة قمة إدنبره ضد هارتس يوم 29 ديسمبر.

وأبلغ لينون وسائل إعلام محلية "كان لنا رأي وهو أن بوسعنا التفاوض حول لاعب أو اثنين وعدم فقدان الثلاثة. أعرف أن أرنولد تحت ضغط، ليس منا فقط بل من الأندية الأخرى أيضا لكن هذه لم تكن الدلالات عندما روجنا لهم بويل".

وقال الاتحاد الأسترالي لكرة القدم إن لوائح الاتحاد الدولي "فيفا" تسمح للمنتخبات المشاركة في كأس آسيا بضم لاعبيها بحلول 24 ديسمبر. ويتصدر سلتيك ترتيب الدوري الأسكتلندي الممتاز برصيد 36 نقطة متقدما بنقطة واحدة على رينجرز. ويحتل هايبرنيان المركز الثامن بين 12 فريقا.