دورتموند يمسح أحزان دوسلدورف ويهزم مونشنغلادباخ بصعوبة

عزز فريق بوروسيا دورتموند صدارته للدوري الألماني لكرة القدم بالفوز على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 2 - 1 يوم الجمعة في افتتاحية مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1 - 1، حيث تقدم دورتموند بهدف سجله جادون سانو في الدقيقة 42 قبل أن يتعادل مونشنجلادباخ بهدف سجله كريستوف كرامر في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل ماركو ريوس هدف الفوز لدورتموند في الدقيقة 54. ورفع دورتموند رصيده إلى 42 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق تسع نقاط أمام مونشنغلادباخ صاحب المركز الثاني، الذي يمكن أن يفقده في حال فوز بايرن ميونخ على آينتراخت فرانكفورت يوم السبت. وبهذا الفوز توج فريق بوروسيا دورتموند بطلا للشتاء في الدوري الألماني.

ويعتبر لقب بطل الشتاء فأل خير على فريق دورتموند الذي توج بطلا للشتاء في مواسم 1994 - 1995 و1995 - 1996 و 2010 - 2011، واستمر دورتموند في الصدارة حتى توج باللقب في المرات الثلاث، وتوج دورتموند بلقبين آخرين في 2002 و 2012 بعدما تمكن الفريق من تصدر جدول الترتيب في النصف الثاني من الموسم.

وحقق دورتموند فوزه الثالث عشر في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة وحيدة كانت في الجولة الماضية أمام فورتونا دوسلدورف 1 - 2، والتعادل في ثلاث مباريات. فيما تعد هذه الخسارة هي الرابعة لمونشنغلادباخ في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في عشر مباريات والتعادل في ثلاث.

يذكر أن البوندسليغا ستتوقف عقب نهاية مباريات هذه الجولة بعد غد الأحد حيث تحصل الأندية على العطلة الشتوية على أن تستأنف مباريات الدوري يوم 18 يناير المقبل من الجولة الثامنة عشر.