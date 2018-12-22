ريفر بليت يدك كاشيما برباعية ويحقق "ثالث" المونديال

انتزع فريق ريفر بليت المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم عقب فوزه على كاشيما أنتلرز الياباني 4 - صفر يوم السبت في مباراة تحديد المركز الثالث.

تقدم ريفر بليت بهدف سجله برونو زوكوليني في الدقيقة 24 وأضاف غونزالو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 73 ثم أضاف رافاييل سانتوس الهدف الثالث لريفر بليت في الدقيقة 88 من ركلة جزاء قبل أن يسجل غونزالو مارتينيز الهدف الثاني له والرابع لريفر بليت في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

واستهل ريفر بليت، بطل كوبا ليبرتادوريس، مشواره في المونديال من الدور قبل النهائي حيث خسر أمام العين الإماراتي 4 - 5 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

فيما شارك كاشيما أنتلرز، بطل آسيا، في البطولة من الدور الثاني حيث تغلب على ديبورتيو غوادالاخارا المكسيكي 3 - 2 قبل أن يخسر أمام ريال مدريد الإسباني 1 - 3 في الدور قبل النهائي.

وفرض ريفر بليت سيطرته على مجريات اللعب منذ بداية اللقاء بحثا عن تسجيل هدف مبكر ولكنه اصطدم بدافع قوي ومنظم من جانب فريق كاشيما الذي اعتمد في ذات الوقت على شن الهجمات المرتدة.