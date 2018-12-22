كوفاتش يقود بايرن للفوز على فريقه السابق بثلاثية نظيفة

سجل اللاعب الفرنسي المخضرم، فرانك ريبيري، هدفين ليقود فريقه إلى فوز ثمين 3 - صفر على مضيفه إنتراخت فرانكفورت يوم السبت في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا"، ليضمن الفريق البافاري البقاء في المركز الثاني خلال عطلة الشتاء.

في فرانكفورت، نجح ريبيري في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي لفريقه في البوندسليجا وسجل هدفي المباراة في الدقيقتين 35 و79 كما أضاف زميله رافينيا الهدف الثالث في الدقيقة 89. ورفع بايرن رصيده إلى 36 نقطة لينفرد بالمركز الثاني بفارق ثلاث نقاط أمام بوروسيا مونشنجلادباخ وبفارق ست نقاط خلف بوروسيا دورتموند الذي توج بطلا للشتاء. وتجمد رصيد إنتراخت فرانكفورت عند 27 نقطة في المركز الخامس.