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لاتسيو يصعد إلى الرابع مؤقتاً بثلاثية على كالياري

المصدر: روما - د ب أ
فرحة اللاعبين بأحد الأهداف الثلاثة
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حقق لاتسيو انتصارا مقنعا وتغلب على ضيفه كالياري 3 - 1 يوم السبت، في المرحلة السابعة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 28 نقطة ليصعد إلى المركز الرابع، بينما تجمد رصيد كالياري عند 17 نقطة في المركز الثالث عشر. وأنهى لاتسيو الشوط الأول للمباراة متقدما بهدفين، سجلهما سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش وفرانشيسكو أتشيربي في الدقيقتين 12 و23 .

وفي الشوط الثاني، أضاف سيناد لوليتش الهدف الثالث للاتسيو في الدقيقة، 67 ثم رد كالياري بهدف وحيد سجله جواو بيديو جلفاو من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

كلمات دالّة

#كالياري, #الدوري الإيطالي, #لاتسيو

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