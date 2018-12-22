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نابولي يقلص الفارق بينه وبين يوفنتوس إلى 5 نقاط

المصدر: روما - د ب أ
ألبيول محتفلاً بهدف المباراة الوحيد
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قلص نابولي الفارق الذي يفصله عن يوفنتوس في صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم إلى خمس نقاط بعدما تغلب على ضيفه سبال 1 - صفر يوم السبت في المرحلة السابعة عشر من المسابقة.

وخسر ميلان صاحب المركز الخامس على ملعبه أمام فيورتينا صفر - 1. وفي مباريات أخرى جرت اليوم بالمرحلة نفسها ، تغلب سامبدوريا على مضيفه إمبولي وجنوى على أتلانتا 3 - 1 وتعادل ساسولو مع تورينو 1 - 1 وأودينيزي مع فروسينوني بالنتيجة نفسها.

ورفع نابولي رصيده في المركز الثاني إلى 41 نقطة بعدما تغلب على سبال بهدف وحيد سجله راؤول ألبيول في الثواني الأخيرة من الشوط الأول للمباراة.

كلمات دالّة

#يوفنتوس, #نابولي

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