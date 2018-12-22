نابولي يقلص الفارق بينه وبين يوفنتوس إلى 5 نقاط

قلص نابولي الفارق الذي يفصله عن يوفنتوس في صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم إلى خمس نقاط بعدما تغلب على ضيفه سبال 1 - صفر يوم السبت في المرحلة السابعة عشر من المسابقة.

وخسر ميلان صاحب المركز الخامس على ملعبه أمام فيورتينا صفر - 1. وفي مباريات أخرى جرت اليوم بالمرحلة نفسها ، تغلب سامبدوريا على مضيفه إمبولي وجنوى على أتلانتا 3 - 1 وتعادل ساسولو مع تورينو 1 - 1 وأودينيزي مع فروسينوني بالنتيجة نفسها.

ورفع نابولي رصيده في المركز الثاني إلى 41 نقطة بعدما تغلب على سبال بهدف وحيد سجله راؤول ألبيول في الثواني الأخيرة من الشوط الأول للمباراة.