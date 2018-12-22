هافيرتز يقود ليفركوزن إلى فوز ثمين على هرتا برلين

سجل كاي هافيرتز هدفين ليقود فريقه باير ليفركوزن إلى فوز ثمين 3 - 1 على هرتا برلين يوم السبت في المرحلة السابعة عشر من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" والتي شهدت اليوم أيضا فوز شالكه على مضيفه شتوتجارت بنفس النتيجة.

وفي مباريات أخرى اليوم بنفس المرحلة، فاز لايبزيغ على فيردر بريمن 3 - 2 وفورتونا دوسلدورف على مضيفه هانوفر 1 - صفر وفرايبورغ على مضيفه نورنبرغ بنفس النتيجة.

وخفف ليفركوزن الضغوط على مديره الفني هايكو هيرليش بعدما حقق انتصاره الثاني على التوالي ورفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز التاسع بفارق الأهداف فقط خلف هرتا برلين.

وافتتح كيفن فولاند التسجيل مبكرا في المباراة بهدف التقدم لليفركوزن في الدقيقة السادسة ثم أضاف هافيرتز الهدفين الثاني والثالث للفريق في الدقيقتين 23 و49 فيما أحرز جوردان تورنارايغا الهدف الوحيد لهيرتا برلين في الدقيقة 26 . وتغلب شالكه على مضيفه شتوتغارت بثلاثة أهداف سجلها ستيفن سكرزبسكي في الدقيقة العاشرة وماريو غوميز لاعب شتوتغارت عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 70 وأحمد كوتوكو في الدقيقة 78 مقابل هدف سجله نيكولاس غونزاليس في الدقيقة 76 .

ورفع شالكه رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث عشر بعدما حقق الفوز الأول له في آخر خمس مباريات خاضها بالمسابقة وتجمد رصيد شتوتغارت عند 14 نقطة في المركز السادس عشر (الثالث من مؤخرة جدول المسابقة).