أومتيتي يعود إلى برشلونة لمواصلة علاج ركبته

أعلن نادي برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني ومتصدر الترتيب، أن مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي سيعود قبل نهاية الشهر الحالي إلى كتالونيا لاستكمال علاج آلام الركبة اليسرى الذي بدأه قبل أسابيع.

وخاض المدافع البالغ من العمر "25 عاما" والمتوج مع منتخب بلاده بلقب مونديال 2018 في روسيا، ثماني مباريات فقط مع فريقه هذا الموسم، على خلفية الألم المتكرر الذي يعاني منه منذ أشهر في الركبة اليسرى. وأعلن ناديه في نهاية نوفمبر الماضي، أن اللاعب سيخضع لخطة علاج بهدف معالجة الإزعاج الذي يشعر به.

وفي بيان صادر يوم الأحد، أشار النادي الكتالوني إلى أن أومتيتي خضع لمعاينة من الجهاز الطبي للنادي متعلقة بآلام الركبة اليسرى، تقرر على ضوئها أن يعود في 30 ديسمبر ليتابع العلاج في برشلونة.

ولم يحدد النادي متى سكون أومتيتي قادرا على استئناف التمارين واللعب، علما أن تقارير صحافية إسبانية توقعت سابقا غيابه لأسابيع على الأقل، ويأتي إعلان برشلونة غداة ضمان الفريق بدء العطلة الشتوية في الصدارة، بفوزه على ضيفه سلتا فيغو 2-صفر في المرحلة الثامنة عشرة. وبات في رصيد النادي الكتالوني 37 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن أتلتيكو مدريد الفائز بدوره السبت على ضيفه إسبانيول 1-صفر.

وشارك قلب الدفاع في المباراة ضد أتلتيكو مدريد "1-1" في 24 نوفمبر الماضي ضمن الدوري الإسباني، وهي كانت الأولى له بعد غياب لنحو شهرين بسبب مشكلة الركبة. وعاودته الإصابة بعد هذه المباراة مباشرة.

وبحسب تقارير صحافية كتالونية، يأمل النادي واللاعب في تفادي الحاجة إلى إجراء عملية جراحية لمعالجة المشكلة المزمنة في الركبة، ويواجه برشلونة مشكلة دفاعية تتمثل بإصابة أومتيتي وزميله البلجيكي توماس فيرمايلن. وهو أعلن هذا الأسبوع التعاقد مع المدافع الكولومبي جيسون موريو من مواطنه فالنسيا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.