إنتر ميلان يوقف ناينغولان مؤقتاً لأسباب تأديبية

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي يوم الأحد إيقاف لاعب خط الوسط البلجيكي راديا ناينغولان بشكل مؤقت لأسباب تأديبية.

وأورد النادي في بيان مقتضب: يؤكد إنتر ميلان أن راديا ناينغولان أوقف لفترة مؤقتة عن كل نشاطات كرة القدم لأسباب تأديبية. وفي حين لم يحدد النادي هذه الأسباب، أشارت تقارير صحافية إيطالية إلى أن اللاعب البالغ من العمر "30 عاما" تأخر عن الحضور إلى التمارين أكثر من مرة في الفترة الماضية، ما دفع إدارة الفريق إلى إيقافه.

وأشارت صحيفة "كورييري ديللو سبورت" إلى أن التأخير الأخير سجل صباح يوم الأحد. ولم يحدد إنتر مدة الإيقاف، يتوقع أن يغيب اللاعب الذي يعد من مفاتيح وسط الملعب في الفريق، عن المباراة المرتقبة ضد الضيف نابولي يوم الأربعاء في المرحلة الثامنة عشرة، والزيارة إلى إمبولي في 29 ديسمبر الحالي في المرحلة التاسعة عشرة.

وكان ناينغولان قد شارك كأساسي في مباراة يوم السبت ضمن المرحلة السابعة عشرة على أرض كييفو فيرونا، والتي انتهت بالتعادل 1-1. ويحتل إنتر حاليا المركز الثالث في الترتيب، بفارق 16 نقطة عن المتصدر وبطل المواسم السبعة الماضية يوفنتوس، وثماني نقاط عن نابولي الثاني.

وعانى ناينغولان من بداية صعبة لموسمه الأول مع إنتر بعد انتقاله من روما في صيف العام 2018، اذ تعرض لإصابات طفيفة.