بعد خروج مورينيو.. شمايكل يفكر في منصب مدير الكرة

قال بيتر شمايكل الحارس السابق لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إنه ربما يضع اسمه ليصبح مديرا للكرة بالفريق.

وأقال مانشستر يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو يوم الثلاثاء الماضي، واستبدله بأولي جونار سولسكاير، الذي سيتولى تدريب الفريق حتى نهاية الموسم.

وقال شمايكل للقناة الخامسة بهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إنه سيكون مهتما، إذا قام مانشستر يونايتد، مثلما هو متوقع، بتعيين مدير للكرة، وأضاف: أفكر بالفعل في وضع اسمي هناك، إنه شيء صعب أن تكتشف المزيد عن نفسك، الجميع ينظر إليك، يفحصونك بدقة، وأنا لا أخشى هذا. كما انه تغيير كبير فيما فعلته. أريد أن أشارك مرة أخرى في كرة القدم بطريقة ما".

وأكد شمايكل إن أيا كان من سيصبح مديرا للكرة في مانشستر يونايتد فإنه بحاجة أن يعيد ثقافة النادي وهويته. وقال :أنا أفكر :هل لدي هذه المميزات؟ وإذا توصلت لإجابة على هذا السؤال، سأضع اسمي ضمن المرشحين، سأحظى بفرصة جيدة للتفكير حول هذا خلال فترة أعياد الميلاد والعام الجديد وسأتخذ القرار بشأن هذا الأمر.