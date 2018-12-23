بيتشيني يخطف لفالنسيا فوزا صعبا أمام هويسكا

انتزع فريق فالنسيا فوزا صعبا من ضيفه هويسكا 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني.

تقدم فالنسيا بهدف سجله دانيال باريخو في الدقيقة 25 وتعادل هويسكا بهدف سجله خوان هيرنانديز في الدقيقة 72 من ركلة جزاء قبل أن يسجل كريستيانو بيتشيني هدف الفوز لفالنسيا في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ورفع فالنسيا رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد هويسكا عند ثماني نقاط في المركز العشرين الأخير.

يذكر أن هذا الفوز هو الرابع لفالنسيا في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في عشر، فيما تعد هذه الخسارة هي الحادية عشرة لهويسكا مقابل الفوز في مباراة والتعادل في خمس.