توتنهام يواصل صحوته ويكتسح إيفرتون بسداسية

واصل توتنهام هوتسبير صحوته في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وعزز موقعه وسط الكبار، بعدما حقق فوزا كبيرا 6 - 2 على مضيفه إيفرتون في ختام المرحلة الثامنة عشرة للمسابقة يوم الأحد.

وارتفع رصيد توتنهام، الذي حقق فوزه الرابع على التوالي والسابع في مبارياته الثماني الأخيرة بالمسابقة، إلى 42 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين فقط خلف مانشستر سيتي "حامل اللقب"، صاحب المركز الثاني، وست نقاط خلف ليفربول "المتصدر".

في المقابل، تجمد رصيد إيفرتون، الذي واصل نتائجه المهتزة في مبارياته الأخيرة بالمسابقة بعدم تحقيقه أي انتصار للمباراة الخامسة على التوالي، عند 24 نقطة في المركز الحادي عشر.

ويرجع آخر انتصار لإيفرتون إلى 24 نوفمبر الماضي، عندما تغلب 1 - صفر على ضيفه كارديف سيتي في المرحلة الثالثة عشرة للبطولةوبادر ثيو والكوت بالتسجيل لإيفرتون في الدقيقة 21، قبل أن يتعادل الكوري الجنوبي هيونج مين سون سريعا لتوتنهام في الدقيقة 27.

واستغل توتنهام اهتزاز مستوى أصحاب الأرض عقب هدف التعادل، ليضيف نجماه ديلي آلي وهاري كين الهدفين الثاني والثالث للفريق اللندني في الدقيقتين 35 و42.

وضاعف توتنهام من آلام إيفرتون، بعدما أحرز الدنماركي كريستيان إيركسن الهدف الرابع في الدقيقة 48، غير أن الأيسلندي جيلفي سيجوردسون قلص الفارق بتسجيله الهدف الثاني لإيفرتون في الدقيقة 51، وعاد هيونغ مين سون لهز الشباك من جديد بعدما أضاف الهدف الخامس لتوتنهام في الدقيقة 61، ثم اختتم هاري كين مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف السادس للضيوف وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 74.

ورفع كين رصيده التهديفي في المسابقة هذا الموسم إلى 11 هدفا، ليتقاسم المركز الثاني في قائمة ترتيب هدافي البطولة مع الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول، بفارق هدف خلف الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم أرسنال "المتصدر".