رأسية ماندزوكيتش تطيح بروما في قمة الجولة 17

انتزع يوفنتوس فوزا صعبا من ضيفه روما 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة السابعة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين يوفنتوس بالفضل في هذا الفوز للاعبه ماريو ماندزوكيتش الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 35. ورفع يوفنتوس رصيده إلى 49 نقطة ليعزز تواجده في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد روما عند 24 نقطة في المركز العاشر.

وبهذا الفوز، حافظ يوفنتوس على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم وحقق انتصاره السادس عشر مقابل التعادل في مباراة واحدة، فيما تعد هذه الخسارة هي الخامسة لروما في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في مثلها.