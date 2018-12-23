سرقة منزل تياغو سيلفا أثناء مشاركته مع النادي الباريسي

تعرض منزل البرازيلي، تياغو سيلفا، للسرقة مساء يوم السبت أثناء مشاركته مع فريقه باريس سان جرمان في مباراة ضد نانت ضمن الدوري الفرنسي، بحسب ما أفاد مصدر في الشرطة وكالة "فرانس برس" يوم الأحد.

وأوضح المصدر أن قيمة المسروقات تقدر بمئات الآلاف من اليورو، وأن الأجهزة المختصة لاسيما الشرطة القضائية، تتولى التحقيق بالحادث، ونشرت صحيفة "ليكيب" الرياضية أن قيمة المسروقات تقدر بمليون يورو، مشيرة إلى أنه تم الإبلاغ عن تعرض منزل قلب الدفاع البالغ "34 عاما" للسرقة قرابة الساعة الثانية فجر يوم الأحد "توقيت غرينيتش"، بعد مشاركته بفوز فريقه على ضيفه نانت 1-صفر في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري.

وأوضحت أن اللص أو اللصوص دخلوا عبر السقف إلى منزل قائد الفريق في الدائرة السادسة عشرة الراقية في العاصمة الفرنسية، مشيرة إلى أن المنزل يقع في حي يقطنه العديد من الشخصيات، وعلى رغم أن النادي اعتمد إجراءات أمنية وأجهزة حماية في منازل لاعبيه، إلا أنها المرة الثانية خلال أقل من شهر يتعرض منزل أحدهم للسرقة.

وتعرض منزل المهاجم الكاميروني للفريق إريك ماكسيم تشوبو-موتينغ لسرقة محتويات تقدر قيمتها بـ600 ألف يورو، أثناء مشاركته في مباراة فريقه ضد ليفربول الإنجليزي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا في 28 نوفمبر، بحسب ما أفاد مصدر في الشرطة الشهر الماضي.