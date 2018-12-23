ليفركوزن يقيل مدربه ويستعين بالهولندي بيتر بوش

أقال نادي باير ليفركوزن الألماني مديره الفني هايكو هيرليش رغم فوز الفريق في آخر مباراتين له في الدوري الألماني "بوندسليغا" قبل بدء عطلة الشتاء.

وأعلن النادي يوم الأحد أن الهولندي بيتر بوش، مدرب بوروسيا دورتموند الألماني سابقا، سيتولى قيادة الفريق خلف لهيرليش وأنه سيبدأ عمله مع الفريق في الرابع من يناير المقبل.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية في وقت سابق أن النادي أبلغ هيرليش "47 عاما" مساء يوم السبت بإقالته من تدريب الفريق عقب الفوز على هيرتا برلين 3 - 1 والتقدم للمركز التاسع في جدول "بوندسليغا".

وكان الفوز في مباراة يوم السبت هو الرابع للفريق في آخر خمس مباريات رسمية خاضها بمختلف البطولات هذا الموسم، وقبل مباراة يوم السبت، أشارت "بيلد" إلى أن بيتر بوش هو أبرز المرشحين لخلافة هيرليش في تدريب ليفركوزن.

وسيرحل هيرليش ومساعده نيكو شنيك عن الفريق قبل بدء عطلة الشتاء خلال الأيام المقبلة، وكان بوش "54 عاما" قاد أياكس الهولندي للمباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي عام 2017.

ووقع بوش عقدا مع ليفركوزن حتى 30 يونيو 2020 ليعود إلى العمل في "بوندسليغا" بعدما شهد تجربة سابقة مع دورتموند.