وسام بن يدر يخطف التعادل لإشبيلية أمام ليغانيس

انتزع فريق إشبيلية نقطة ثمينة من مضيفه ليغانيس بعدما تعادلا 1-1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني والتي شهدت أيضا فوز فالنسيا على هويسكا 2 - 1.

وتقدم ليغانيس بهدف سجله ميكيل فيسكا في الدقيقة الخامسة، وتعادل إشبيلية عن طريق وسام بن يدر في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة، واضطر فريق إشبيلية لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول بعد طرد فرانكو فازكويز.

ورفع إشبيلية رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين خلف أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، وبفارق خمس نقاط خلف برشلونة المتصدر. في المقابل، رفع ليغانيس رصيده إلى 19 نقطة في المركز السادس عشر بفارق الأهداف خلف ريال سوسيداد.

ويذكر أن هذا التعادل هو الخامس لإشبيلية في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز تسع مباريات والخسارة في ثلاث، فيما يعد هذا التعادل بالنسبة لفريق ليغانيس هو السابع له هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات والخسارة ست.