أستراليا تستبعد موي من قائمة كأس آسيا للإصابة

قال الاتحاد الأسترالي لكرة القدم يوم الاثنين إنه استبعد أرون موي لاعب وسط هدرسفيلد تاون من تشكيلة المنتخب الذي يستعد لحملة الدفاع عن لقبه في كأس آسيا بعد تقييم شامل لإصابته في أربطة الركبة.

وكان هدرسفيلد كشف في بادئ الأمر عن إصابة موي لكن الاتحاد الأسترالي قال إن اللاعب يرغب بشدة في المشاركة في كأس آسيا المقررة في الإمارات بين الخامس من يناير وأول فبراير وطلب الحصول على مشورة طبية أخرى.

وخضع اللاعب البالغ من العمر "28 عاماً" لفحص مستقل لركبته المصابة تحت إشراف الاتحاد الأسترالي قبل أن يتقرر السماح له بمواصلة برنامج إعادة التأهيل في هدرسفيلد.

وسيحل جيمس جيجو لاعب وسط اوستريا فيينا بدلا من موي في تشكيلة المدرب غراهام أرنولد، حيث تأمل أستراليا في الدفاع بنجاح عن لقبها.

وقال أرنولد في بيان من المؤسف خسارة جهود أرون في البطولة لكننا لم ندخر وسعا في مساعدته على الظهور في الإمارات. سنبقى على اتصال مع ارون وهدرسفيلد تاون خلال فترة إعادة التأهيل من أجل التأكد من عودته للمنافسات في أتم صحة وعافية، اتفقنا على أن ارون سيحتاج لشهر آخر على الأقل لاستعادة لياقته. تنتظرنا مباريات كثيرة في فترة قصيرة ولذلك شعرنا بالحاجة إلى استدعاء لاعب في كامل لياقته.

وعبر أرنولد عن أسفه لعدم استدعاء جيجو في البداية ضمن القائمة المبدئية لمنتخب أستراليا وتوقع أن يمنح اللاعب الفريق الاستقرار الذي يحتاجه في وسط الملعب. وقال: يتألق جيمس مع ناديه في مركز لاعب الوسط الدفاعي ومع وجود ثلاثة من لاعبي خط الوسط الهجومي بالفعل في الفريق كنا نشعر أن وجود لاعب مثل جيمس سيمنحنا المزيد من العمق.

وأكد الاتحاد الأسترالي أن ماثيو ليكي سينضم إلى معسكر المنتخب رغم إصابته في عضلات الفخذ الخلفية في الشوط الثاني من خسارة فريقه هيرتا برلين 3-1 أمام باير ليفركوزن يوم السبت. وسيتم تقييم حالة اللاعب البالغ من العمر "27 عاما" من قبل الفريق الطبي لمنتخب أستراليا في الإمارات.

وأضاف الاتحاد الأسترالي: بعد مراجعة التقييم الطبي المبدئي للاعب في ألمانيا تحدونا الثقة في أن ليكي سيتمكن من اللعب مع أستراليا في كأس آسيا.

ونالت أستراليا اللقب على أرضها في 2015 مع المدرب السابق بوستيكوغلو.

وتفتتح أستراليا مبارياتها في كأس آسيا بمواجهة الأردن في أبوظبي في السادس من الشهر المقبل.