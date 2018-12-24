كلوب يطمح لتعزيز قوة ليفربول بالتعاقد مع لاعبين جدد

أكد الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، ترحيبه بأي تدعيم إضافي لصفوف الفريق، مشيرا إلى أن الباب سيظل مفتوحا أمام أي لاعب يمكنه إضافة المزيد للفريق.

وقال كلوب: أشعر بسعادة بالغة للاعبين المتواجدين في صفوف الفريق حاليا، ولكنني أقول دائما "لا تعلم"، في إشارة إلى إمكانية وجود إضافات جديدة تدعم صفوف الفريق.

وأوضح كلوب (51 عاما)، قبل مباراة فريقه أمام نيوكاسل، والمقررة يوم الأربعاء في الدوري الإنجليزي: أترك الباب مفتوحا. عندما يستجد أمر علينا دراسته.

وقال كلوب إن فريقه سيخوض عددا كبيرا من المباريات على مدار الأسابيع والشهور المقبلة، من بينها المواجهة مع بايرن ميونخ الألماني في فبراير المقبل بالدور الثاني "دور الستة عشر" لدوري أبطال أوروبا.

وأوضح كلوب، المدير الفني السابق لبوروسيا دورتموند وماينز الألمانيين، أن فريقه افتقد لوفرة البدائل في الدفاع بعد إصابة قلبي الدفاع جو غوميز وجويل ماتيب.