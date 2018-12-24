"يويفا" يجبر النادي الباريسي على بيع نيمار أو مبابي

كشفت تقارير صحافية إسبانية يوم الاثنين أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لا يزال يواجه مشكلة كبيرة مع تطبيق قاعدة اللعب المالي النظيف، وأنه يحتاج إلى 170 مليون يورو لإعادة هيكلة حساباته المالية بما يتفق مع ما تفرضه عليه القاعدة المذكورة.

وأشارت صحيفة "أ س" الإسبانية إلى النادي الفرنسي يتعين عليه توفير مبلغ الـ 170 مليون يورو بأي طريقة إذا أراد الاستمرار في المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، حيث إن تقاعسه عن الالتزام بقاعدة اللعب المالي النظيف سيكلفه الإقصاء من النسخة القادمة من البطولة الأوروبية.

وأوضحت الصحيفة أن باريس سان جيرمان سيكون عليه أن يبيع أحد نجميه، كليان مبابي أو نيمار، من أجل توفير هذا المبلغ الكبير.

وانضم نيمار إلى النادي الباريسي قادما من برشلونة الإسباني مقابل "222 مليون يورو"، وهي قيمة الشرط الجزائي في تعاقده مع النادي الكاتالوني، فيما التحق مبابي بصفوف الفريق قادما من موناكو على سبيل الإعارة مع وجود شرط في العقد يتيح لباريس سان جيرمان حق شراؤه مقابل 180 مليون يورو.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" هو الجهة التي أقرت بتقاعس النادي الفرنسي عن الالتزام بقاعدة اللعب المالي النظيف.

وذكرات "أ س" أن هناك الكثير من الأندية المهتمة بضم اللاعبين البرازيلي والفرنسي، أبرزها ريال مدريد وبرشلونة، حيث يعدان الناديان الوحيدان اللذان يمكنهما إبرام صفقة شراء أحد اللاعبين مقابل هذا المبلغ الكبير الذي يحتاجه باريس سان جيرمان لتوفيق أوضاعه المالية.