ديمبلي ذو الـ15 عاما يسعى للعب مباراته الأولى مع سلتيك

يسعى كاراموكو ديمبلي للمشاركة لأول مرة مع الفريق الأول في سلتيك المنافس في الدوري الاسكتلندي الممتاز لكرة القدم بعد أن وقع أول عقد احترافي له وعمره 15 عاما.

وانضم لاعب الوسط صاحب المهارات إلى سلتيك وعمره 10 سنوات وتصدر عناوين الأخبار عندما شارك لأول مرة مع فريق تحت 20 عاما في مواجهة هارتس في أكتوبر 2016.

وأعلن النادي الأسكتلندي أن ديمبلي وقع عقدا للبقاء في النادي حتى 2021 على الأقل، وقال اللاعب لموقع النادي على الإنترنت "هذا الأمر يعني لي الكثير لبدء مشواري الاحترافي في سلتيك، جئت إلى هذا النادي في سن مبكرة. وبعد هذه السنوات التي قضيناها معا مع أسرتي والفريق سيكون من الرائع أن أمنحهم إنجازا يفتخرون به.

وزاد: هدفي هو أن ألعب في الفريق الأول، وبمجرد أن أتمكن من ذلك سأحاول تثبيت أقدامي في الفريق بنسبة مئة في المئة. في التدريبات وفي كل مباراة سألعبها سأحاول إثبات نفسي أمام المدرب وأنني أستطيع اللعب في الفريق الأول.

وظهر اللاعب الصاعد المولود في لندن على الصعيد الدولي مع منتخب أسكتلندا تحت 16 عاما وإنجلترا تحت 15 عاما.