سولشاير: اللاعبون سيستمتعون باللعب في أولد ترافورد

توقع أولي غونار المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن يستمتع لاعبوه بفرصة اللعب في أولد ترافورد عقب تسجيله خمسة اهداف في مباراة بالبطولة المحلية لأول مرة خلال خمس سنوات.

وكانت بداية سولشاير، كمدرب مؤقت حتى نهاية الموسم، مثالية بالفوز 5-1 على أرض كارديف سيتي يوم السبت الماضي لكن يونايتد لا يزال يبتعد بفارق ثماني نقاط خلف تشيلسي صاحب المركز الرابع في جدول الترتيب.

وحقق يونايتد أربعة انتصارات فقط في ثماني مباريات على أرضه في الدوري هذا الموسم وحث سولشاير لاعبيه على تحمل مسؤولياتهم عندما يستضيف الفريق منافسه هدرسفيلد تاون يوم الأربعاء.

وقال سولشاير، الذي حل بديلا لجوزيه مورينيو المقال الأسبوع الماضي، في تصريحات للصحافيين: أعتقد أن اللاعبين يتطلعون للعب في أولد ترافورد وهذا مهم. الأمر لم يكن يبدو كمحاولة للتفوق على أنفسهم. سنتطور وسنشاهد بعض مقاطع الفيديو وقد قلت سابقا أن بوسعنا أن نقدم الأفضل، يمكن أن نفهم بعضنا البعض بشكل أفضل.

واستمتع لاعبو يونايتد، الذين بدوا مكبلين بسبب النهج شديد العملية الذي انتهجه مورينيو، بحرية أكبر في الإبداع والأداء أمام كارديف مع تسجيل الفريق خمسة أهداف في مباراة بالدوري للمرة الأولى منذ آخر مباراة لأليكس فيرغسون في قيادة الفريق عام 2013.