شنغهاي الصيني يعلن تعاقده مع المدرب كيكي فلوريس

أعلن نادي شنغهاي شينهوا المنافس في الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء تعاقده مع كيكي سانشيز فلوريس مدرب واتفورد وإسبانيول السابق للإشراف على الفريق.

ويحل المدرب الإسباني بدلا من وو جينجوي الذي سيتولى منصب المدير الرياضي، بعدما قاد شينهوا للفوز بكأس الصين في 2017.

ولا يعمل سانشيز فلوريس منذ أبريل بعد إقالته من تدريب إسبانيول عقب عامين في المنصب، وسينتقل مدافع ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق إلى الدوري الصيني بعد أن سبق له أيضا تدريب واتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز وبنفيكا في البرتغال والعمل في الإمارات.

وسيعكف المدرب الإسباني البالغ من العمر "53 عاما" على مهمة تحسين حظوظ شنغهاي شينهوا الذي احتل المركز السابع في الدوري الصيني الممتاز الموسم الماضي مبتعدا بفارق 30 نقطة عن شنغهاي سيبغ البطل.