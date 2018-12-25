قمة نابولي وإنتر تتصدر مباريات الدوري الإيطالي

عندما تقام منافسات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم يوم الأربعاء، ستكون مباراة إنتر ميلان ونابولي في صدارة المشهد، وذلك تزامنا مع "بوكسينغ داي".

وللمرة الأولى يشهد الدوري الإيطالي إقامة إحدى جولاته تزامنا مع البوكسينغ داي، وذلك ضمن جدول مباريات مزدحم بشكل غير مسبوق في الدوري الإيطالي في فترة احتفالات الكريسماس، وهو ما يدفع الفرق لحشد طاقات لاعبيها بأقصى درجة ممكنة خلال الجولتين المتبقيتين في الدوري قبل الإجازة التي تستمر ثلاثة أسابيع اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

ويتطلع نابولي، صاحب المركز الثاني، إلى تفادي اتساع الفجوة التي تفصله عن يوفنتوس المتصدر، بشكل أكبر.

وقبل منافسات المرحلة الثامنة عشرة، يحتل يوفنتوس المركز الأول برصيد 49 نقطة ويليه نابولي برصيد 41 نقطة وإنتر ميلان في المركز الثالث برصيد 33 نقطة. وكافح نابولي مؤخرا من أجل انتصارين متواضعين أمام كالياري وسبال، بنتيجة واحدة 1 - صفر، بينما أهدر إنتر ميلان نقطتين في مباراته الأخيرة، عندما تعادل مع كييفو 1 - 1.

وقال كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي عقب المباراة أمام سبال "لم نقدم أداء رائعا. علينا تقديم الأفضل لأننا لم نظهر بمستوانا الحقيقي حتى الآن ، لكنني واثق من أننا سنتحسن." وقال المدافع راؤول ألبيول الذي سجل هدف الفوز لنابولي في المباراة الماضية بضربة رأس إن الفريق "أدى بشكل جيد ليفتتح التسجيل وبعدها سيطر على مجريات اللعب ، ولكن القصور كان في ترجمة مزيد من الفرص إلى أهداف".

أما إنتر ميلان ، فقد دفع ثمن إخفاقه في تعزيز تقدمه أمام كييفو بهدف ثان ، ونجح الأخير في خطف هدف التعادل في الوقت القاتل عن طريق المخضرم سيرجيو بيليسير. وقال ايفان بيريسيتش لاعب إنتر ميلان "أنهيت صيامي عن التهديف (الذي استمر 13 مباراة) ، لكننا لم نحقق الفوز ، لذلك لم يحمل هدفي أهمية كبيرة. أتيحت لنا الفرص لإضافة هدف آخر أو اثنين ، لكننا لم نستغل الفرص".

وأضاف "عندما يحدث ذلك (إهدار الفرص) تأتي خطورة إهدار النقاط. الآن سنستضيف نابولي على ملعب سان سيرو ، وعلينا تقديم كل ما بوسعنا للعودة إلى طريق الانتصارات." وينتظر أن يفتقد إنتر ميلان جهود لاعب خط الوسط رادجا ناينyولان ، الذي أوقف أمس الأول الأحد بسبب تأخره عن التدريبات ، حسب ما تردد.

أما يوفنتوس ، فلم يظهر بأفضل مستوياته في الفترة الأخيرة لكنه انتزع الفوز بنتيجة 1 - صفر في مباريات مهمة أمام إنتر ميلان وتورينو وروما ، وحافظ على نظافة شباكه في ست مباريات متتالية.

ويحل يوفنتوس ضيفا على أتلانتا قبل أن يختتم مبارياته في عام 2018 بلقاء سامبدوريا يوم السبت المقبل. وحصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على إذن بالغياب عن hgمباراة، ليكون الغياب الأول له عن صفوف يوفنتوس منذ أن انتقل إلى الفريق قادما من ريال مدريد ، علما بأنه خرج لعشر دقائق فقط بعد أن سجل من ضربة جزاء في المباراة التي فاز فيها الفريق على فيورنتينا 3 - صفر في أوائل ديسمبر الجاري. أما أتلانتا صاحب المركز التاسع ، فيفتقد جهود مارتندي رون للإصابة والمدافعين جوزيه بالومينو ورافاييل تولوي للإيقاف.

ويستضيف روما ، صاحب المركز العاشر برصيد 24 نقطة ، فريق ساسولو الذي يحتل المركز الثامن برصيد 25 نقطة. أما ميلان الذي أخفق في تسجيل أي هدف خلال مبارياته الثلاث الماضية وخسر على أرضه أمام فيورنتينا صفر - 1 مساء يوم السبت ليتراجع إلى المركز الخامس ، فيحل ضيفا على فروسينوني بأمل العودة لطريق لانتصارات من جديد.

وفي مباريات أخرى بالمرحلة نفسها، يلتقي سبال مع أودينيزي وتورينو مع إمبولي وفيورنتينا مع بارما وكالياري مع جنوى وسامبدوريا مع كييفو وبولونيا مع لاتسيو.