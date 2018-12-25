محاولة سرقة منزل موتينغ للمرة الثانية في أقل من شهر

ذكرت شرطة باريس يوم الثلاثاء أن منزل الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو-موتينغ، مهاجم باريس سان جيرمان متصدر ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم وحامل اللقب، تعرض يوم الاثنين لمحاولة سرقة للمرة الثانية في أقل من شهر.

وتعرض منزل اللاعب في 28 نوفمبر عندما كان يشارك مع فريقه في مباراة ضد ليفربول الإنجليزي على ملعب بارك دي برانس ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا، لسرقة محتويات تقدر قيمتها بنحو 600 ألف يورو.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية، تعرض منزل تشوبو-موتينغ، 29 عاما، ليل يوم الاثنين لمحاولة سرقة جديدة، عندما قام لصوص بخلع باب مدخل منزله في الدائرة السابعة عشرة في العاصمة باريس، قبل أن يولوا هاربين بعد سماع جرس الإنذار.

وتأتي هذه المحاولة بعد يومين فقط من تعرض منزل قائد الفريق البرازيلي تياغو سيلفا في باريس، لسرقة محتويات قدرت قيمتها بنحو مليون يورو، بحسب تقارير صحافية فرنسية.