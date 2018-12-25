مهاجم الهند: نثق في قدراتنا وسنواجه التحديات

يعتقد جيجي لالبيخلوا مهاجم الهند أن "التفاهم الكبير" مع زميله سونيل شيتري في الخط الأمامي سيصب في مصلحة المنتخب العائد لمنافسات كأس آسيا لكرة القدم بعد غياب 8 سنوات.

وأحرز شيتري 65 هدفا في 103 مباريات دولية خاضها منذ ظهوره لأول مرة في 2005 ما يجعله أكثر مهاجم هندي غزارة في الأهداف الأمر الذي منحه شهرة كبيرة في بلد مهووس بلعبة الكريكيت.

لكن الإنجليزي ستيفن كونستانتين مدرب الهند سيحتاج أيضا إلى جهود جيجي في محاولة للتقدم وتجاوز دور المجموعات في البطولة المقررة بين الخامس من يناير وأول في فبراير في الإمارات.

ونقل الاتحاد الهندي لكرة القدم عن جيجي قوله يوم الثلاثاء "لعبت إلى جواره منذ أول ظهور لي مع المنتخب، ومن وقتها أشعر بأننا نحظى بتفاهم كبير ونكمل بعضنا بعضا".

وتستهل الهند مشوارها في المجموعة الأولى أمام تايلاند في السادس من يناير قبل أن تتقابل مع الإمارات صاحبة الضيافة والبحرين. وشيتري هو اللاعب الوحيد المتبقي من تشكيلة المنتخب الذي خسر جميع مبارياته الثلاث في نسخة 2011 من البطولةـ لكن جيجي يقول إن مستوى المنتخب تطور كثيرا من وقتها.

وأضاف "يتحسن مستوانا من مباراة إلى أخرى وحققنا الكثير من وقتها". وتابع "نملك فريقا قويا ونبذل قصارى جهدنا. نثق في قدراتنا ويمكننا مواجهة أي تحديات".