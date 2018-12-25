ميلان يلجأ إلى "كاس" في قضية العقوبات الأوروبية

أعلن نادي ميلان الإيطالي يوم الثلاثاء أنه سيستأنف أمام محكمة التحكيم الرياضي "كاس" العقوبات التي اتخذها بحقه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على خلفية عدم احترام قواعد اللعب المالي النظيف.

وأورد النادي الذي يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري الإيطالي قبل المرحلة الثامنة عشرة يوم الأربعاء، في بيان على موقعه: بعد أن أخذ النادي علما بقرار هيئة الرقابة المالية على الأندية، يعرب عن خيبة أمله ويعلن أنه سيستأنف هذا القرار أمام محكمة التحكيم الرياضي في لوزان.

وقرر "يويفا" في 14 ديسمبر استبعاد النادي الإيطالي من إحدى مسابقتيه دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في حال تأهله في موسم 2022-2023 أو موسم 2023-2024 اذا لم يعد التوازن لوضعه المالي بحلول 30 يونيو 2021.

ولا تزال هناك 12 مليون يورو محتجزة لميلان من مشاركته في الموسم الحالي من "يوروبا ليغ" التي ودعها هذا الشهر بخسارته أمام مضيفه أولمبياكوس اليوناني 1-3 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ولن يكون بمقدوره تسجيل أكثر من 21 لاعبا في حال تأهله للمشاركة في الموسمين المقبلين، بحسب الاتحاد الأوروبي.