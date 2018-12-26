أرسنال يتعادل مع برايتون قبل مواجهة ليفربول

واصل أرسنال نتائجه المتذبذبة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتعادل مع مضيفه برايتون 1 - 1 يوم الأربعاء في المرحلة التاسعة عشر من المسابقة.

وتقدم أرسنال بهدف أحرزه بيير-إيمريك أوباميانغ في الدقيقة السابعة، ثم أدرك يورغن لوكاديا التعادل لبرايتون في الدقيقة 35. وانفرد أوباميانغ مجددا بصدارة قائمة هدافي الدوري برصيد 13 هدفا، وبفارق هدف واحد أمام النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول وهاري كين لاعب توتنهام. ورفع أرسنال رصيده إلى 38 نقطة في المركز الرابع ،كما رفع برايتون رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث عشر.