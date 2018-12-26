رونالدو ينافس مبابي وغريزمان على جائزة "غلوب سوكر"

ترشح البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسيان كيليان مبابي وأنطوان غريزمان للحصول على جائزة "غلوب سوكر" التي تمنح لأفضل لاعب في العالم، وذلك خلال حفل النسخة العاشرة لهذه الجائزة الذي سيقام في مدينة دبي الإماراتية في الثالث من يناير المقبل.

ويتنافس على جائزة أفضل مدرب كل من الفرنسي ديدييه ديشان، الفائز بلقب بطولة كأس العالم 2018 مع منتخب بلاده، والأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، الفائز بلقبي الدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي، بالإضافة إلى الإيطالي ماسيمليانو أليغري، مدرب يوفنتوس، الحاصل على الدوري الإيطالي، والفرنسي زين الدين زيدان، المتوج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، والألماني يورغن كلوب، الذي قاد ليفربول لمركز الوصافة في دوري الأبطال الموسم الماضي، أما جائزة أفضل نادٍ في عام 2018، فقد ترشح لها أندية أتلتيكو مدريد وريال مدريد وليفربول.

وانحسرت أسماء المرشحين لجائزة أفضل وكيل لاعبين بين الثلاثي خورخي مينديز، ممثل كريستيانو رونالدو، وستيفانو كاستاغنا، ممثل الحارس البرازيلي اليسون بيكيت، وجوناثان بارنيت، ممثل الويلزي غاريث بيل.