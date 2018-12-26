رونالدو ينقذ يوفنتوس ويقوده لتعادل صعب أمام أتلانتا

أنقذ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريق يوفنتوس من تلقي الهزيمة الأولى له في الموسم الحالي بالدوري الإيطالي، وقاده إلى تعادل صعب مع مضيفه أتلانتا 2 - 2 يوم الأربعاء في المرحلة الثامنة عشرة من المسابقة.

وفي مباريات أخرى، جرت بالمرحلة نفسها، تعادل ميلان مع مضيفه فروسينوني سلبيا، وتغلب لاتسيو على مضيفه بولونيا 2 - صفر، وسامبدوريا على كييفو 2 - صفر، وكالياري على جنوه 1 - صفر وبارما على مضيفه فيورنتينا 1 - صفر.

وتقدم يوفنتوس بعد دقيقة واحدة فقط من بداية المباراة بهدف أحرزه بيرات ديمسيتي لاعب أتلانتا بالخطأ في رمرمى فريقه، ثم رد أتلانتا بهدف سجله دوفان زاباتا في الدقيقة 24.

وفي الشوط الثاني، تلقى يوفنتوس صدمة بطرد لاعبه رودريغو بيتانكور في الدقيقة 53 لحصوله على الإنذار الثاني، ثم تلقى حامل اللقب صدمة أخرى بعدها بثلاث دقائق عندما سجل زاباتا الهدف الثاني له ولفريقه. وبعدها بثوان، دفع ماسيميليانو أليغري المدير الفني ليوفنتوس باللاعب ميراليم بيانيتش بدلا من دوغلاس كوستا، ثم أشرك رونالدو من مقعد البدلاء مكان سامي خضيرة في الدقيقة 65.

وقبل 12 دقيقة من نهاية المباراة، لعب رونالدو دور المنقذ وخطف هدف التعادل 2 - 2 ليوفنتوس، ليظل سجل الفريق خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم.

ورفع يوفنتوس، الذي حقق التعادل الثاني له في الموسم مقابل 16 انتصارا، رصيده في الصدارة إلى 50 نقطة بفارق تسع نقاط أمام نابولي صاحب المركز الثاني، والذي يلتقي اليوم إنتر ميلان في المرحلة نفسها، كما رفع أتلانتا رصيده إلى 25 نقطة في المركز السابع.