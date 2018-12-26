ريال سوسيداد يقيل مدربه غاريتانو ويعين ألغواسيل

قال ريال سوسيداد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأربعاء إنه أقال مدربه أسيير غاريتانو بعد بداية سيئة للموسم وعين بدلا منه إيمانول ألغواسيل.

ويحتل سوسيداد حاليا المركز 15 في الدوري الإسباني متقدما بفارق أربع نقاط فقط عن منطقة الهبوط. وحقق ريال سوسيداد بقيادة غاريتانو انتصارا وحيدا في ثماني مباريات في الدوري بعد تعيينه مدربا في نهاية الموسم الماضي.

ولعب الغواسيل، 47 عاما، في صفوف ريال سوسيداد لمدة عشر سنوات ودرب الفريق مؤقتا بعد إقالة ايزيبيو ساكريستان في مارس اذار الماضي.

وقال النادي في بيان "ريال سوسيداد يوجه الشكر إلى غاريتانو على كل ما قدمه من احترافية إضافة إلى تفانيه في العمل خلال الفترة التي تولى فيها مسؤولية الفريق الأول متمنيا له التوفيق في مستقبله الشخصي والمهني. تولى إيمانول ألغواسيل تدريب الفريق الأول في الأشهر الأخيرة من الموسم الماضي. حصل على 16 نقطة في تسع مباريات وحقق خمسة انتصارات وتعادل مرة واحدة إضافة إلى ثلاث هزائم". وظل ألغواسيل مدربا لفريق الشباب في النادي بعد أن تولى غاريتانو تدريب الفريق الأول.