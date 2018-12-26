ليفربول يسحق نيوكاسل برباعية.. وسيتي ينزل للمركز الثالث

عزز ليفربول تربعه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما تغلب على ضيفه نيوكاسل 4 - صفر، يوم الأربعاء، في المرحلة التاسعة عشرة من المسابقة، بينما تلقى حامل اللقب مانشستر سيتي الهزيمة الثانية له على التوالي وخسر أمام مضيفه ليستر سيتي 1 - 2.

وواصل مانشستر يونايتد انطلاقته تحت قيادة مديره الفني الجديد أولي غونار سولشاير، الذي حل مكان جوزيه مورينيو، وتغلب على هدرسفيلد 3 - 1 كما حقق توتنهام انتصارا ساحقا وتغلب على بورنموث 5 - صفر.

وفي مباريات أخرى جرت، تغلب إيفرتون على مضيفه بيرنلي 5 - 1، وتعادل فولهام مع ولفرهامبتون 1 - 1، وكريستال بالاس مع كارديف سيتي سلبيا.

وعلى ملعب "أنفيلد" معقل فريق ليفربول، افتتح ديان لوفرين التسجيل لليفربول في الدقيقة 11 ثم أضاف النجم المصري محمد صلاح الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 48 من ضربة جزاء.

وبعدها أضاف شيردان شاكيري والبديل فابينيو الهدفين الثالث والرابع لليفربول في الدقيقتين 79 و85.

ورفع ليفربول رصيده إلى 51 نقطة في الصدارة بفارق ست نقاط أمام توتنهام الذي انتزع المركز الثاني من مانشستر سيتي الذي تلقى الهزيمة الثالثة خلال آخر أربع مباريات، بينما تجمد رصيد نيوكاسل، الذي يدربه رافاييل بينيتيز المدرب السابق لليفربول، عند 17 نقطة.