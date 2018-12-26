مودريتش يختم موسمه بجائزة أفضل رياضي في كرواتيا

اختير لوكا مودريتش، يوم الأربعاء، أفضل رياضي في كرواتيا لعام 2018، ليضيف لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني تقديرا فرديا جديدا لسلسلة الجوائز التي نالها هذا العام، وأبرزها الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم.

وهيمن مودريتش "33 عاما" على عالم الجوائز الكروية في 2018، العام الذي شهد مساهمته بقيادة فريقه إلى لقب ثالث تواليا في دوري أبطال أوروبا، وقيادة منتخب بلاده للمرة الأولى في تاريخه إلى المباراة النهائية لكأس العالم، قبل الخسارة أمام فرنسا 2-4 في مونديال روسيا 2018.

واختير مودريتش أفضل لاعب في المونديال، قبل أن ينال جائزتي لاعب العام من الاتحادين الأوروبي والدولي، وصولا إلى نيله هذا الشهر جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب، والتي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

وأعلن عن اختيار مودريتش رياضي العام في بلاده، بنتيجة تصويت شارك فيه 322 صحافيا، كما اختير المنتخب الذي بلغ نهائي المونديال، أفضل فريق رياضي، وساندرا بركوفيتش بطلة أوروبا خمس مرات في رمي القرص، أفضل رياضية كرواتية في الاستفتاء نفسه.