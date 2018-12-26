ميلان يواصل نتائجه السلبية ويتعادل مع فروسينوني

واصل فريق ميلان مسلسل إهدار النقاط في الدوري الإيطالي بعدما تعادل مع مضيفه فروسينوني سلبيا يوم الأربعاء في افتتاح منافسات المرحلة الثامنة عشرة من المسابقة.

وحصد ميلان نقطة واحدة بالتعادل ليرفع رصيده في المركز الخامس إلى 28 نقطة، كما رفع فروسينوني رصيده إلى عشر نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وأتيحت فرصة ثمينة أمام ميلان في الشوط الأول لكن القائم تصدى لكرة سددها صامويل كاستيليخو، كما استمر الصيام التهديفي للمهاجم غونزالو هيغواين للمباراة الثامنة على التوالي في الدوري.

وكان التعادل في مباراة يوم الأربعاء هو الثالث لميلان مقابل هزيمة واحدة في آخر أربع مباريات للفريق، حيث كان آخر انتصار لميلان في الدوري قد تحقق على حساب بارما 2 - 1 في الثاني من ديسمبر الجاري.