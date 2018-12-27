بوكيتينو مستاء من مشاركة الكوري سون في كأس آسيا

أعرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام الإنجليزي عن حزنه لخسارة جهود جناحه الدولي الكوري الجنوبي المتألق هيونغ مين سون مرة أخرى الشهر المقبل بسبب مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات كأس آسيا لكرة القدم في الإمارات.

وسجل سون خمسة أهداف في مختلف المسابقات في المباريات الثلاث الأخيرة للنادي اللندني الذي انتزع المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزيه الكبيرين على مضيفه إيفرتون 6-2 يوم الأحد، وضيفه بورنموث 5-صفر يوم الأربعاء.

وغاب سون عن توتنهام في بداية الموسم بسبب مشاركته مع منتخب بلاده في دورة الألعاب الأسيوية في إندونيسيا التي توج بذهبيتها ضامنا إعفاءه من الخدمة العسكرية المطلوبة من جميع الكوريين تحت 28 عاما.

ولم يظهر سون بمستواه المعهود عقب عودته إلى صفوف فريقه، وانتظر أواخر نوفمبر ليضرب بقوة ويفتتح باكورة أهدافه السبعة حتى الآن في الدوري هذا الموسم في الدربي اللندني أمام الجار تشلسي 3-1 في 24 منه.

وقال بوكيتينو في مؤتمر صحافي عقب ثنائية سون في مرمى بورنموث يوم الأربعاء :ماذا يمكنني أن أقول، سوني يقوم بعمل رائع للفريق، بعد فترة الراحة في شهر نوفمبر، حاول استعادة أفضل ما لديه وأعتقد أنه يفعل ذلك بطريقة رائعة.

وتابع :بدأ عودته الرائعة ضد تشلسي، وحتى اليوم يقوم بعمل رائع للفريق، أتمنى أن يتمكن من الحفاظ على هذا المستوى، لكنه سيبتعد عن توتنهام لأنه يحتاج للذهاب مع منتخب بلاده إلى دبي لخوض نهائيات كأس آسيا.

وكان توتنهام توصل في أغسطس الماضي إلى اتفاق مع الاتحاد الكوري الجنوبي يقضي بغياب سون عن اول مباراتين لمنتخب بلاده في كأس آسيا 2019 من أجل السماح له بالمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية في إندونيسيا وهي البطولة التي لم يكن الفريق اللندني مجبرا على تحرير لاعبيه للمشاركة فيها.

وبموجب هذا الاتفاق سيبقى سون مع توتنهام حتى خوض القمة المرتقبة أمام مانشستر يونايتد في 13 يناير المقبل، وسيغيب عن مبارياتي المنتخب ضد الفيليبين وقرغيزستان في 7 و11 منه، على أن يخوض قمة المجموعة الثالثة أمام الصين في 16 منه، وفي حال واصلت كوريا الجنوبية، بطلة 1956 و1960، مشوارها في العرس القاري حتى النهائي المقرر في الأول من فبراير المقبل، سيغيب سون عن مباريات فريقه في الدوري ضد فولهام وواتفورد ونيوكاسل، وإياب نصف نهائي كأس الرابطة ضد تشلسي.