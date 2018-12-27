روما يتعافى من هزيمة يوفنتوس ويهزم ساسولو

حقق فريق روما انتصارا مقنعا أمام ضيفه ساسولو، وتغلب عليه 3 - 1 يوم الأربعاء في المرحلة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم والتي شهدت أيضا فوز تورينو على إمبولي 3 - صفر وتعادل سبال مع أودينيزي سلبيا.

ورفع روما رصيده إلى 27 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد ساسولو عند 25 نقطة في المركز الحادي عشر.

وتقدم روما بثلاثة أهداف سجلها دييغو بيروتي في الدقيقة الثامنة من ضربة جزاء وباتريك شيك ونيكولو زانيولو في الدقيقتين 23 و59، ثم رد ساسولو بهدفه في الثواني الأخيرة وسجله كوما باباكار.

أما تورينو، فقد حسم مباراته أمام إمبولي بثلاثة أهداف نظيفة سجلها نيكولاس نكولو ولورينزو دي سيلفيستري وياجو فالكي في الدقائق 44 و49 و75. وأنهى إمبولي المباراة بعشرة لاعبين فقط حيث طرد رادي كرونيتش من صفوف الفريق في الدقيقة 89. ورفع تورينو رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد إمبولي عند 16 نقطة في المركز السادس عشر.

وتعادل سبال مع أودينيزي سلبيا ليرفع الأول رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس عشر، مقابل 15 نقطة لأودينيزي في المركز السابع عشر. وتختتم منافسات المرحلة بالمواجهة المرتقبة بين نابولي صاحب المركز الثاني ومضيفه إنتر ميلان صاحب المركز الثالث.