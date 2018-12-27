وفاة مشجع لإنتر ميلان في اشتباكات مع جماهير نابولي

أعلنت شرطة ميلان يوم الخميس عن وفاة مشجع لنادي إنتر ميلان بعد أن دهسته سيارة خلال الاشتباكات التي اندلعت قبل مباراة إنتر ميلان مع نابولي بالدوري الإيطالي.

وتوفى دانيلي بيلاردينيلي "35 عاما" في المستشفى متأثرا بالإصابات التي لحقت به بعد أن دهسته سيارة يوم الأربعاء، ولكن السلطات لم تتأكد بعد مما إذا كان الأشخاص داخل السيارة من المتورطين في أعمال العنف.

وأشارت الشرطة إلى أن بيلاردينيلي لديه سجل من أعمال العنف بالقرب من ملاعب كرة القدم، وتم حرمانه في السابق من حضور المباريات، وشارك بيلاردينيلي رفقة مجموعة أخرى من المشجعين في مهاجمة حافلة تحمل جماهير نابولي بواسطة الهراوات والقضبان الحديدية.

ووقع الحادث على بعد كيلومترين من استاد جوزيبي مياتزا مما أسفر عن إصابة أربعة من مشجعي نابولي، حيث تلقى أحدهم العلاج في المستشفى بعد إصابته بجروح طفيفة عقب تعرضه للطعن بسكين، وألقت الشرطة الإيطالية القبض على اثنين من مشجعي إنتر ميلان ولا يزال البحث جاريا عن مشجع ثالث.

وهاجم لويجي دي ماجيستريس عمدة نابولي وهو مدعٍ عام سابق، السلوك العنصري عبر حسابه على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي، وكتب :هل بإمكانهم أبدا استبعاد مباراة إنتر ونابولي في بلد تتزايد فيه العنصرية في ظل وجود وزير الداخلية ماتيو سالفيني الذي ينبغي عليه أن يضمن الأمان داخل الملاعب، لكنه قبل أعوام قليلة كان يهتف ضد نابولي.

وقال سالفيني الذي يتولى منصب وزير الداخلية منذ يونيو الماضي، إن الناس لا ينبغي أن تموت من أجل مباراة كرة قدم، في بداية العام المقبل سأوجه الدعوة إلى ممثلي المشجعين لأندية دوري الدرجتين الأولى والثانية، حتى يعود جو المرح وليس العنف إلى الملاعب.

ومن جانبه وجه بيبي سالا عمدة ميلان الذي حضر المباراة، الاعتذار إلى كاليدو كوليبالي مدافع نابولي الذي تم استهدافه عنصريا من قبل جماهير إنتر ميلان مؤكدا وقوفه بجانبه ضد هذه التصرفات المرفوضة تماما في ملاعب إيطاليا.

وأكد كارلو انشيلوتي مدرب فريق نابولي أنه طالب المسؤولين عدة مرات باستبعاد مباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم من ملعب إنتر ميلان. وأشار أنشيلوتي إلى أن جماهير إنتر ميلان دأبت على استهداف المدافع السنغالي لنابولي، كاليدو كوليبالي بشكل عنصري خلال مباراة الفريقين يوم الأربعاء.

وقال أنشيلوتي في تصريحات صحافية بعد المباراة: هناك قرارات لكنها ليست كافية، الجماهير مستمرة فيما تفعله، المرة القادمة سنتوقف عن اللعب حتى لو تم معاقبتنا. الاستهداف العنصري استمر طوال المباراة. مما أدى إلى توتر أداء كوليبالي قبل طرده في الدقيقة 81 بعدما دخل في مشادة مع حكم المباراة عقب حصوله على إنذار.

وانتهت المباراة بفوز إنتر ميلان بهدف قاتل سجله لاوتارو مارتينيز في الوقت بدل الضائع. وقال أنشيلوتي: كوليبالي أصيب بنوبة غضب سريعة، عادة هو هادئ جدا ومحترف، لكن تمت إهانته طوال المباراة.

وأوضح كوليبالي عبر حسابه على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي: آسف على الخسارة، وآسف على ترك أشقائي وحدهم، فخور بلون بشرتي، بكوني فرنسيا سنغاليا، ورجل نادي نابولي.