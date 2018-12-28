إيمري: صلاح من أفضل 5 لاعبين في العالم

اعتبر الإسباني أوناي إيمري مدرب أرسنال، أن المصري محمد صلاح نجم ليفربول، هو من أفضل خمسة لاعبين في العالم حاليا، وذلك في تصريحات يوم الجمعة عشية حلول الفريق اللندني ضيفا على متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وانضم صلاح، 26 عاما، إلى ليفربول في صيف 2017 قادما من روما الإيطالي، وتميز في موسمه الأول مع الفريق الإنجليزي الشمالي، إذ كان هداف الدوري المحلي مع 32 هدفا، واختير أفضل لاعب في البرميرليغ.

ويحتل صلاح هذا الموسم قبل المرحلة العشرين، المركز الثاني في ترتيب الهدافين مع 12 هدفا، بفارق هدف خلف الغابوني بيار-إيمريك أوباميانغ مهاجم أرسنال. وكشف إيمري الذي كان مدربا الموسم الماضي لباريس سان جيرمان الفرنسي، أنه بحث مع مسؤولي الأخير في احتمال التعاقد مع صلاح.

وأضاف "تحدثنا عن إمكانية ضمه إلى باريس سان جيرمان عندما كان لا يزال لاعبا مع روما كانت لدينا بعض الشكوك حول تأقلمه مع ضغوط اللعب في صفوف ناد من الكبار في القارة العجوز. ثم وقع لصالح ليفربول وزالت هذه الشكوك. الآن، إذا تحدثنا عن أفضل خمسة لاعبين في العالم، أحدهم هو صلاح.

ونوه إيمري بأداء ليفربول والتعاقدات التي أبرمها في عهد مدربه الحالي الألماني يورغن كلوب، ومنها صلاح والمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك الذي انضم الى صفوفه قبل نحو 12 شهرا.

ويتصدر الفريق الأحمر ترتيب الدوري هذا الموسم بعد 19 مرحلة (16 فوزا وثلاث تعادلات)، بفارق ست نقاط عن توتنهام الثاني، ويبدو على المسار الصحيح في مسعاه لإحراز لقبه الأول منذ العام 1990.

وقال الإسباني الذي يقود الفريق اللندني في موسمه الأول، متحدثا عن ليفربول، "أذكر قبل ثلاثة أعوام كانت لديهم مشاكل في دفاعهم، إلا أنهم تعاقدوا مع بعض اللاعبين، مثل فان دايك، في استثمار جيد والنتيجة أننا ننظر إليهم حاليا وإلى التقدم الذي يحققونه، هم أقوياء في الدفاع وتحسنوا بشكل كبير مع انضمام صلاح والآن على الصعيد الهجومي هم فريق كبير جدا".

وفي ظل المنافسة القوية بين أندية المقدمة في الدوري هذا الموسم، اعتبر إيمري أن البريمرليغ "هو أفضل وأهم بطولة في العالم للأندية"، دون أن يقلل من شأن البطولات الأخرى في ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، لكنه أضاف "أعتقد ان أفضل الفرق تتواجد هنا، والآن متصدر هذا الترتيب هو ليفربول، وذلك لأنه يقوم بالأمور بطريقة جيدة جدا".

ويحتل أرسنال المركز الخامس في ترتيب الدوري بعد 11 انتصارا وخمسة تعادلات وثلاث هزائم، ويبتعد بفارق نقطتين فقط عن تشلسي الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وفي إشارة على قوة الأندية الإنجليزية هذا الموسم، بلغت الفرق الأربعة التي شاركت في دوري مجموعات للمسابقة الأوروبية الأم، أي مانشستر سيتي وليفربول وتوتنهام ومانشستر يونايتد، الدور ثمن النهائي.