ثنائية البرازيلي أندرسون تصعد بوست هام إلى التاسع

سجل فيليبي أندرسون ثنائية رائعة ليقود وست هام يونايتد للفوز 2 - 1 على ساوثهامبتون بعد انتفاضة مثيرة ليرتقي للنصف الأعلى في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس.

وصعد وست هام أربعة مراكز ليصبح في المركز التاسع برصيد 27 نقطة من 19 مباراة بينما يبقى ساوثهامبتون في المركز 16 ولديه 15 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الهبوط بعد التعرض لأول هزيمة بملعبه في خمس مباريات.

فبعد شوط أول باهت وضع نيثن ريدموند ساوثهامبتون في المقدمة في الدقيقة 50 مستغلا حالة ارتباك في دفاع الفريق الزائر. وفي غياب ثنائي الهجوم الأساسي ماركو أرناتوفيتش وخافيير هرنانديز غابت أنياب وست هام حتى نجح لاعب الوسط البرازيلي أندرسون في تحويل المباراة رأسا على عقب.

وتعادل أندرسون في الدقيقة 53 بتسديدة رائعة ومباشرة من مسافة 20 مترا ثم أكمل انتفاضة وست هام بإضافة الهدف الثاني بتسديدة متقنة من مسافة 13 مترا.