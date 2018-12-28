سولشاير يحث سانشيز ولوكاكو على استعادة مستوياتهما

قال أولي غونار سولشاير المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة إن المهاجمين أليكسيس سانشيز وروميلو لوكاكو سيحصلان على ما يحتاجان من مساعدة لاستعادة مستواهما، لكن الأمر متروك لهما لاقتناص فرصتهما في الملعب.

وسجل سانشيز هدفا واحدا في الدوري هذا الموسم في ظل الإصابات وابتعاده عن مستواه خلال خمس مشاركات من البداية بينما أحرز لوكاكو ستة أهداف في 16 مباراة.

وقبل مواجهة بورنموث يوم الأحد سأل أحد الصحافيين المدرب المؤقت بشأن إمكانية تأثيره على المهاجمين مثلما فعل مع لاعب الوسط بول بوغبا الذي سجل هدفين وصنع مثلهما في آخر مباراتين تحت قيادة المدرب النرويجي.

وقال سولشاير في مؤتمر صحافي "لا أوافق على أني فعلت شيئا مع بول يمكن فعله مع روميلو وأليكسيس. الأمر يرجع لهما حينما يحصلان على الفرصة. عندما تكون لاعبا لكرة القدم يجب أن تفعل ذلك بنفسك. نعم تحتاج مساعدة من مدربك وزملائك. أنا هنا لمساعدتهم وإرشادهم للطريق ثم ترك الأمر لهم في الملعب.

وعانى بوغبا من أجل التألق في المباريات تحت قيادة المدرب السابق جوزيه مورينيو هذا الموسم في ظل تقارير تشير إلى وجود خلاف بينهما لكن الدولي الفرنسي الفائز بكأس العالم 2018 في روسيا لعب بحرية أكبر تحت قيادة سولشار الذي ساند لاعبيه من أجل التعبير عن أنفسهم في الملعب.

وقال المدرب النرويجي "منحتهم قواعد استرشاد. كان هناك الكثير من الحديث عن حرية التعبير في الملعب لكن هذه طريقتي المعتادة كمدرب. لا يمكنك أن تبلغ كافة اللاعبين بما يجب أن يفعلوه. نهم هنا لأنهم جيدون. الأمر يرجع لهم لاستغلال قدراتهم الإبداعية والاستمتاع باللعب لهذا النادي لأنها أفضل فترة في حياتهم".

وتدرب لوكاكو وسانشيز وأنتوني مارسيال يوم الخميس عقب غيابهم عن الفوز 3-1 على هدرسفيلد تاون في الدوري على ملعب أولد ترافورد يوم الأربعاء الماضي. ومن المرجح أن يغيب المدافع كريس سمولينغ حتى مواجهة توتنهام هوتسبير في لندن في 13 يناير المقبل. ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة من 19 مباراة.