كلوب يؤكد موعد رجوع تشامبرلين إلى الملاعب

أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن أليكس أوكسليد-تشامبرلين يمضي قدما في برنامج تعافيه من إصابة خطيرة في الركبة وربما يعود لتدريبات الفريق مطلع فبراير المقبل.

وتعرض أوكسليد-تشامبرلين لإصابة في أربطة الركبة خلال فوز فريقه ليفربول 5-2 على روما في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد في أبريل الماضي.

وبعدها بثمانية أيام، خضع اللاعب البالغ من العمر 25 عاما لجراحة. وكان من المتوقع أن يغيب عن موسم 2018-2019 بأكمله لكن جمهور ليفربول تلقى دفعة قوية في وقت سابق هذا الأسبوع عندما التقطت صورة للاعب الوسط الإنجليزي وهو يركض في ملعب ميلوود للتدريب.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي يوم الجمعة "أخبار جيدة. بدأ دخول الملعب وبدا طبيعيا تماما منذ خطواته الأولى، في بعض الأحيان عندما يعود لاعبون من إصابة ويشرعون في الركض فإنك لا تراهم يعرجون بشكل كامل لكن لا تكون الصورة التي كانت في مخيلتك. ولكن مع أوكسليد-تشامبرلين فكان يبدو طبيعيا من الوهلة الأولى.

وأضاف "لا توجد عليه ضغوط ولكن يبدو أنه قد يعود لتدريبات الفريق بشكل طبيعي في فبراير .. أواخر فبراير أو أوائل مارس. وهذا يمنحنا أملا أنه سيعود هذا الموسم".

وسيخوض ليفربول مواجهة في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت أمام ارسنال بقيادة المدرب أوناي إيمري ويسعى الفريق القادم من مرسيسايد للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم ويبقي على تقدمه بفارق ست نقاط على أقرب منافسيه.

وفي مؤتمر صحفي قال إيمري إن ليفربول يملك كل المقومات لتكرار إنجاز أرسنال في موسم 2003-2004 حين أنهى الموسم بدون هزيمة وتوج بلقب الدوري. وردا على سؤال عما إذا كانت تصريحات إيمري تمثل نوعا من التلاعب بالألفاظ من جانب المدرب الإسباني قال كلوب "ليست هذه تصرفات إيمري الذي أعرفه. "ليس من نوعية المدربين الذين يستسلمون. ستكون مباراة صعبة. سنركز على دورنا في المباراة وليس على المنافس".

وكان أرسنال صاحب المركز الخامس هو آخر فريق نجح في اقتناص نقطة من ضيفه ليفربول في التعادل 1-1 على ملعب الإمارات الشهر الماضي. لكن فريق المدرب أوناي إيمري فقد البوصلة من بعدها وخسر سبع نقاط في اخر ثلاث مباريات.

وقال كلوب عن آخر مواجهة بين الفريقين "لم نكن جيدين دفاعيا، "أرسنال فريق جيد وقوي عند امتلاكه الكرة ويتمتع بالحيوية. ينفذون الهجمات المرتدة بغاية السرعة، "الثنائي أوباميانغ ولاكازيت يجيد التسديد. هناك مهاجمون مميزون. كما يتميز أرسنال بالسرعة على الجناحين. إنه فريق جيد بالفعل".