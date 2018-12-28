يوفنتوس يعلن إجراء كوادرادو عملية في الركبة

أعلن نادي يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم في المواسم السبعة الأخيرة، أن جناحه الدولي الكولومبي خوان كوادرادو خضع لعملية جراحية في ركبته اليسرى لمعالجة إصابة في الغضروف.

وفي حين لم يحدد يوفنتوس المدة التي يحتاجها كوادرادو للتعافي، تحدثت وسائل الإعلام الرياضية المحلية عن ابتعاده لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر، ما يعني أنه لن يكون متواجدا مع الفريق عندما يواجه أتلتيكو مدريد الإسباني في فبراير ضمن الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وعلى رغم أنه ليس من اللاعبين الأساسيين على الدوام في تشكيلة الفريق، يعتبر كوادرادو (30 عاما) من العناصر المهمة بالنسبة للمدرب ماسيميليانو اليغري الذي يشركه في بعض الأحيان في مركز الظهير الأيمن إلى جانب مركزه الاعتيادي كجناح.