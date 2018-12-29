الملكة إليزابيث تمنح ساوثغيت وكين أوسمة فخرية

ضمت قائمة الأوسمة التي تمنحها الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، بمناسبة العام الجديد، غاريث ساوثغيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم ومهاجمه هاري كين المتوج بالحذاء الذهبي باعتباره هداف كأس العالم 2018 بروسيا، حسب إعلان صدر يوم الجمعة.

وحصل ساوثغيت على وسام "أو.بي.إي" (رتبة ضابط من الدرجة الممتازة للإمبراطورية البريطانية)، بعد أن قاد المنتخب الإنجليزي للوصول إلى الدور قبل النهائي بكأس العالم 2018.

وقال ساوثغيت، في بيان نشر بموقع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على الإنترنت "إنني إنجليزي فخور لأقصى درجة، بعد أن حصلت على فرصة تمثيل بلادي كلاعب أكثر من 50 مرة، ثم فرصة تدريب المنتخب في كأس العالم والتي شكلت تقديرا وامتيازا لي".

وأضاف ساوثغيت "أود أن يشعر كل من دعمني خلال مسيرتي بالفخر، بعد أن تسلمت هذا الوسام، لأنني ما كنت سأصل إلى هذا بدون مساعدة وتوجيه".

أما هاري كين، الذي توج بالحذاء الذهبي في مونديال روسيا 2018 بعد أن تصدر قائمة الهدافين برصيد ستة أهداف، فقد حصل على وسام "إم.بي.إي" (عضو برتبة فائقة الامتياز ضمن الإمبراطورية البريطانية). وقال كين نجم توتنهام "لقد كان عاما رائعا للنادي ولبلادي. من الصعب وصف ذلك بكلمات."

وأبدى كين فخره واعتزازه ببلاده وحماسه الشديد لتمثيل المنتخب، وأضاف "أود التقدم بالشكر إلى جميع زملائي وجميع المدربين في توتنهام والمنتخب، أود شكر ماوريسيو بوكيتينو (مدرب توتنهام) وغاريث وكل المعاونين واللاعبين، فبدونهم ما كنت لأسجل هذه الأهداف وأحصل على هذه الأوسمة".