إنتر ميلان يقترب من نابولي عبر نقاط إمبولي

احتاج إنتر ميلان صاحب المركز الثالث إلى هدف في الشوط الثاني سجله كيتا بالدي ليحقق فوزا صعبا 1 - صفر خارج ملعبه على إمبولي المتواضع في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم السبت.

وقابل اللاعب السنغالي المولود في إسبانيا كرة شيم فرساليكو العرضية المنخفضة بتسديدة مباشرة في الشباك في الدقيقة 72 ليصل إنتر ميلان إلى منتصف الموسم ورصيده 39 نقطة بفارق 14 نقطة خلف يوفنتوس المتصدر.

وهذا ثالث انتصار يحققه إنتر بنتيجة 1-صفر في مبارياته الأربع الأخيرة بالدوري، رغم أن أداءه كان جيدا بين حين وآخر فقط واحتاج إلى تصد جيد من حارسه سمير هاندانوفيتش ليحرم ميخا زايتس لاعب إمبولي من التسجيل في بداية الشوط الثاني.

وبهزيمته الرابعة على التوالي في الدوري، يحتل إمبولي الوافد الجديد المركز 17 بين 20 فريقا برصيد 16 نقطة بفارق نقطة واحدة فوق منطقة الهبوط.