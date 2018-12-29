ثلاثية نابولي في شباك بولونيا تبعده عن المركز الثالث

عاد نابولي إلى محاولة اللحاق بيوفنتوس بعدما حقق فوزا صعبا على بولونيا، 3 - 2، ضمن مباريات الجولة 19 من الدوري الإيطالي لطرة القدم "سيري أ".

وعلى ملعب سان باولو تقمص المهاجم البولندي اركاديوز ميليك دور البطولة في الفوز الذي حققه نابولي على بولونيا.

وتقدم ميليك بهدف لنابولي في الدقيقة 16 ولكن فيديريكو سانتاندير أدرك التعادل لبولونيا في الدقيقة 37 قبل أن يسجل ميليك الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 51. وأدرك دانيلو لارانجييرا التعادل لبولونيا في الدقيقة 82 ولكن درايس ميرتينز خطف هدف الفوز القاتل لنابولي قبل دقيقتين من نهاية المباراة.

الفوز رفع رصيد نابولي إلى 44 نقطة في المركز الثاني بفارق تسع نقاط خلف يوفنتوس المتصدر وتوقف رصيد بولونيا عند 13 نقطة في المركز الثالث من القاع.