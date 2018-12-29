دورتموند يحتفظ ببوليسيتش حتى الصيف قبل الانتقال لتشيلسي

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني اعتزامه الاحتفاظ بمهاجمه كريستيان بوليسيتش حتى نهاية الموسم، قبل انتقاله المتوقع إلى تشيلسي الإنجليزي.

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة يوم السبت، قال ميشائيل زورك، مدير نادي دورتموند: لا نفكر في التخلي عن كريسيتان في الشتاء، وبالتأكيد، نخطط معه للبقاء حتى الصيف.

وبحسب معلومات الصحيفة، اتفق الأميركي بوليسيتش (20 عاما)، الذي يستمر عقده مع دورتموند حتى 2020، على الانتقال إلى تشيلسي، في الدوري الإنجليزي، الصيف المقبل. ويدور الحديث حول وصول القيمة المالية لصفقة الانتقال إلى 50 مليون يورو.

وأُشيع مؤخرا أن تشيلسي يرغب في ضم بوليسيتش خلال فترة الانتقالات الشتوية.