ليوناردو: منصب غاتوزو ليس في خطر وهيغوايين باق معنا

‭ ‬‬قال ليوناردو أراوجو المدير الرياضي في ميلان يوم الجمعة إن وظيفة جينارو غاتوزو كمدرب ليست في خطر رغم تراجع مستوى الفريق وإخفاقه في تسجيل أي هدف في آخر أربع مباريات بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وخلال شهر ديسمبر تراجع ميلان إلى المركز السادس متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وفي آخر أربع مباريات بالدوري انتهت ثلاث مباريات لميلان بالتعادل السلبي في حين فاز 1 - صفر على فيورنتينا. كما ودع ميلان دوري الأبطال بعد الخسارة 3-1 أمام أولمبياكوس اليوناني.

وقال اللاعب الدولي البرازيلي السابق ليوناردو للصحفيين بعد مؤتمر صحفي لمدرب ميلان "غاتوزو مدربنا وليس هناك خطة بديلة ولم نفكر في هذا أبدا".

وأضاف ليوناردو مشيرا إلى أرسين فينغر مدرب أرسنال السابق وأنطونيو كونتي مدرب تشيلسي السابق "لم نتصل أبدا بالمدربين الذين دار عنهم الكلام خلال هذه الفترة. ما زلنا في طريقنا لتحقيق هدفنا وهو المركز الرابع".

وقال غاتوزو، لاعب الوسط السابق الذي درب الفريق لفترة تجاوزت عاما بقليل، إنه يشعر أن لديه المزيد ليقدمه للنادي، أتحدث مع باولو مالديني (مدير النادي) وليوناردو كل يوم. يسود شعور بالشفافية والنزاهة في العلاقة بيننا، أشعر أنني قريب منهم. لم يذكر لي أحد من قبل على الإطلاق أنني أواجه إنذارا نهائيا، منذ الأول من يوليو كنت سمعت مقولة ‭'‬غاتوزو يجب أن يرحل‭'‬. لكن في الوقت الحالي أشعر بمساندة مديري‭ ‬النادي، بالطبع نحن بحاجة لتحقيق بعض النتائج الإيجابية وإلا فسيكون المدرب هو الذي يدفع الثمن".