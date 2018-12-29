هاتريك فيرمينو يقود ليفربول لانتصار ساحق على أرسنال

أحرز روبرتو فيرمينو ثلاثة أهداف ليوسع ليفربول الفارق في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى تسع نقاط بعدما سحق أرسنال 5 - 1 باستاد أنفيلد يوم السبت.

وصعق أرسنال جماهير الفريق صاحب الأرض عندما تقدم في الدقيقة 11 بأول هدف يسجله أينزلي ميتلاند-نيلز في الدوري مع النادي اللندني بعد تمريرة أليكس أيوبي العرضية.

وكانت هذه أول مرة يتأخر فيها فريق المدرب يورغن كلوب على أرضه منذ 30 ديسمبر 2017 لكن الأمر لم يدم سوى ثلاث دقائق إذ أدرك التعادل سريعا. وانطلق محمد صلاح داخل منطقة الجزاء وسقط تحت ضغط من مدافعي أرسنال لتتهيأ الكرة أمام فيرمينو الذي وضعها في المرمى الخالي.

وأظهر فيرمينو إمكاناته بهدف مذهل من مهارة فردية، إذ راوغ ثلاثة من مدافعي أرسنال قبل أن يهز الشباك بقدمه اليسرى. وجعل ساديو ماني النتيجة 3-1 بعد كرة هيأها له صلاح ببراعة عقب تمريرة أمامية طويلة مذهلة من آندي روبرتسون، ثم هز المهاجم المصري الشباك من ركلة جزاء حصل عليها بعد سقوطه داخل المنطقة.

وأكمل فيرمينو ثلاثيته من ركلة جزاء أخرى بعد دفعة من سياد كولاشيناتس ضد ديان لوفرين.

ويتقدم ليفربول بتسع نقاط على توتنهام هوتسبير صاحب المركز الثاني الذي سقط 3-1 على أرضه أمام ولفرهامبتون واندرارز. ويمكن لمانشستر سيتي صاحب المركز الثالث تقليص الفارق إلى سبع نقاط لو تغلب على ساوثامبتون يوم الأحد.