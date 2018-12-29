ولفرهامبتون يسدي خدمة لليفربول ويدك توتنهام بثلاثية

قلب فريقولفرهامبتون تأخره بهدف أمام مضيفه توتنهام إلى الفوز 3 - 1 يوم السبت في المرحلة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفي باقي المباريات فاز برايتون على إيفرتون 1 - صفر وفاز فولهام على هدرسفيلد 1 - صفر وكارديف سيتي على مضيفه ليستر سيتي 1 - صفر وتعادل واتفورد مع نيوكاسل يونايتد 1 - 1.

وعلى ملعب ويمبلي، أنهى توتنهام الشوط الأول من مباراته أمام وولفرهامبتون بالتقدم بهدف سجله هاري كين في الدقيقة 22. ولكن الأوضاع انقلبت رأسا على عقب في أخر عشرين دقيقة من المباراة بداية من هدف التعادل الذي سجله الإيفواري ويلي بولي لولفرهامبتون في الدقيقة 72.

وأضاف المكسيكي راؤول خيمينيز الهدف الثاني لولفرهامبتون في الدقيقة 83 وتكفل البرتغالي هيلدر كوستا بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 87. الفوز رفع رصيد ولفرهامبتون إلى 29 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد توتنهام عند 45 نقطة في المركز الثاني مؤقتا.

وعلى ملعب كرافين كوتاج اقتنص فولهام فوزا مثيرا من ضيفه هدرسفيلد بهدف دون رد. وخطف المهاجم الصربي الكسندر ميتروفيتش هدف الفوز لفولهام في الوقت بدل الضائع للمباراة. الفوز رفع رصيد فولهام إلى 14 نقطة في المركز الثالث من القاع بفارق أربع نقاط عن هدرسفيلد متذيل الترتيب.